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10:26, 23 марта 2023Силовые структуры

Двоих россиян задержали за нападение на салон связи с игрушечным пистолетом

В Хабаровске двоих россиян задержали за нападение на салон связи с игрушечным пистолетом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Хабаровске полицейские и росгвардейцы задержали двоих 24-летних россиян за разбойное нападение с игрушечным пистолетом на салон связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В полицию города обратился представитель магазина и рассказал, что вечером перед закрытием рабочей смены в помещение вбежал мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. Забрав два мобильных телефона и наличные из кассы, он выбежал из салона. В это время его сообщник находился на улице и следил за тем, чтобы его товарищу никто не помешал. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно установили личности подозреваемых. Выяснилось, что они ранее были судимы за совершение имущественных преступлений. Во время осмотра машины одного их них был найден игрушечный пистолет. Деньги соучастники разделили между собой и потратили на личные нужды.

Их поместили в изолятор временного содержания.

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Елизавета Новикова
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