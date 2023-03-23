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11:41, 23 марта 2023Культура

С соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняли обвинения в насилии

С соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняли обвинения в домашнем насилии

Фото: Dave Starbuck / Globallookpress.com

С 43-летнего соавтора анимационного сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда сняли обвинения в домашнем насилии. Об этом сообщает Deadline.

Представитель окружного прокурора заявил, что решение о прекращении дела было принято в связи с недостаточностью улик.

Сам Ройланд в социальных сетях выразил благодарность за то, что с него сняли обвинения, а также признался, что был «глубоко потрясен ужасной ложью», которая была распространена о нем.

«Больше всего я разочарован тем, что так много людей столь быстро осудили меня, не зная фактов, основываясь лишь на словах озлобленной бывшей девушки, которая пыталась обойти надлежащую правовую процедуру и "отменить" меня. Позорно, что ей удалось это сделать, хотя бы частично», — написал соавтор анимационного проекта.

В январе этого года Джастину Ройланду предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений, насилии и обмане в отношении женщины, с которой он жил в 2020 году. Соавтор проекта отказался признавать свою вину.

Позже стало известно, что Ройланда уволили из проекта «Рик и Морти».

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Анастасия Астахова
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