Обвиненного в домашнем насилии соавтора «Рика и Морти» уволили из проекта

Cоавтора «Рика и Морти» Ройланда уволили из проекта после обвинений в домашнем насилии

42-летнего соавтора анимационного сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда уволили из проекта после обвинений в домашнем насилии. Об этом пишет People.

Представители компании Adult Swim рассказали, что, несмотря на прекращение сотрудничества с одним из создателей мультсериала, производство «Рика и Морти» будет продолжено.

«Талантливая и преданная команда усердно работает над седьмым сезоном шоу», — уточнили в организации.

Ранее стало известно, что Ройланда, озвучившего двух главных героев проекта, будут судить по обвинениям в домашнем насилии. В уголовном иске, полученном от прокуратуры округа Ориндж, штат Калифорния, актеру было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений, насилии и обмане в отношении женщины, с которой он жил.

Сообщается, что инцидент произошел в январе 2020 года. Ройланд отказался признавать вину. Судебное разбирательство по делу о домашнем насилии состоится в апреле этого года.

