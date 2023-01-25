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10:20, 25 января 2023Культура

Обвиненного в домашнем насилии соавтора «Рика и Морти» уволили из проекта

Cоавтора «Рика и Морти» Ройланда уволили из проекта после обвинений в домашнем насилии

Фото: Dave Starbuck / ZUMA Press / Globallookpress.com

42-летнего соавтора анимационного сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда уволили из проекта после обвинений в домашнем насилии. Об этом пишет People.

Представители компании Adult Swim рассказали, что, несмотря на прекращение сотрудничества с одним из создателей мультсериала, производство «Рика и Морти» будет продолжено.

«Талантливая и преданная команда усердно работает над седьмым сезоном шоу», — уточнили в организации.

Ранее стало известно, что Ройланда, озвучившего двух главных героев проекта, будут судить по обвинениям в домашнем насилии. В уголовном иске, полученном от прокуратуры округа Ориндж, штат Калифорния, актеру было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений, насилии и обмане в отношении женщины, с которой он жил.

Сообщается, что инцидент произошел в январе 2020 года. Ройланд отказался признавать вину. Судебное разбирательство по делу о домашнем насилии состоится в апреле этого года.

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Анастасия Астахова
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