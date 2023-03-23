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11:09, 23 марта 2023Россия

Появились кадры с места смертельного ДТП с автобусом на российской трассе

Появились кадры с места смертельного ДТП с участием автобуса под Воронежем

Появились кадры с места смертельной аварии с участием автобуса и легковушки в Воронежской области. Запись с места происшествия публикует РЕН ТВ в Telegram-канале.

ДТП произошло рано утром 23 марта в Калачеевском районе российского региона, на 8-м километре трассы Калач — Манино. В результате столкновения двух транспортных средств погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Жертвами стали пассажиры и водитель легкового автомобиля ВАЗ.

В феврале смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге на 51-м километре внешнего кольца КАД. В легковой автомобиль въехала фура, после чего машина влетела в отбойник. В легковушке на пассажирском сиденье ехали две женщины — они погибли.

Евгения Куликова
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