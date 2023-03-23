Генштаб ВСУ признал ошибочными сообщения о выходе сил России из Новой Каховки

Генштаб ВСУ признал, что сообщения о выходе российских сил из Новой Каховки ошибочны

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал ошибочными сообщения о выходе Вооруженных сил России (ВС РФ) из Новой Каховки. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что данная информация «была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных».

Ранее сообщения о выводе российских военных из Новой Каховки опроверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все российские военные в Новой Каховке и в других местах дислокации на левобережье Днепра остаются на своих местах.

14 марта глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские военные обстреливают город практически ежедневно. По его словам, ВСУ хотят, чтобы «город прекратил существовать».