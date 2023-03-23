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23:01, 23 марта 2023Мир

Республика Сербская перестала сотрудничать с посольствами США и Великобритании

Республика Сербская приостановила контакты с посольствами США и Великобритании

Фото: Takis Sagias / Globallookpress.com

Правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) приняло решение о приостановке сотрудничества с посольствами Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Об этом сообщается в опубликованном в четверг, 23 марта, заявлении правительства РС БиГ, сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что данное решение принято из-за антидейтонских действий и нарушений странами международного права, Устава Организации Объединенных Наций и Венской конвенции о консульских сношениях. Отмечается, что прекращение сотрудничества продлится до тех пор, пока посольства США и Великобритании не прекратят вмешиваться во внутренние дела БиГ, где они являются лишь дипломатическими представителями. Компетентные органы двух стран будут уведомлены о принятом решении в ближайшее время.

Президент Республики Сербской Милорад Додик отмечал, что принять такое решение вынудили американская и британская стороны, которые не подписывали Дейтонское соглашение, но открыто поддержали высокого представителя, назначенного незаконно и без решения Совета Безопасности ООН.

Ранее Додик предрек конец дружбе сербов с россиянами в случае присоединения к санкциям. «Мы бы навсегда потеряли друзей, которые оказались нашей единственной опорой в истории», — заявил он, добавив, что даже если республика выступит против России и ее президента Владимира Путина, то она все равно не получит никакой поддержки от Запада.

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Екатерина Подвигина
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