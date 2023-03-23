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18:05, 23 марта 2023Мир

Посольство России в США обвинило Белый дом в малодушии

Посольство России в США назвало оскорбления российских летчиков проявлением малодушия

Фото: Courtesy of U.S. European Command / The Pentagon / Reuters

Оскорбительные высказывания со стороны Белого дома о российских летчиках, которых представили к государственным наградам за сбитого американского беспилотника MQ-9 над Черном морем без применения вооружений, являются проявлением малодушия. Так реакцию США описали представители посольства России в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне. Это очевидное малодушие — оскорблять офицеров Российской армии, формально являясь человеком в погонах, который должен был бы уважать офицерскую честь и достоинство», — оценили представители посольства слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Ранее Джон Кирби назвал идиотом российского пилота, который сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. По словам Кирби, он не знает другой армии в мире, которая наградила бы пилота за то, что он «врезался в беспилотник».

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Виктория Кондратьева
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