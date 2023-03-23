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10:13, 23 марта 2023Россия

Россиянин нашел тело 17-летнего сына в квартире рядом с вейпами

78.ru: житель Ленобласти нашел тело 17-летнего сына в квартире рядом с вейпами

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Житель Всеволжска Ленинградской области нашел тело 17-летнего сына в квартире рядом с вейпами, сообщает 78.ru.

Россиянин сообщил о смерти юноши экстренным службам. Он отметил, что сын не имел хронических заболеваний. Прибывшие на место оперативники внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

По предварительным данным, смерть одиннадцатиклассника наступила от передозировки неустановленным веществом. Его тело направили в морг. Из квартиры сотрудники полиции изъяли компьютер, телефон, пластиковую бутылку с проделанными дырками, два вейпа, школьный дневник, а также два пакетика с застежкой.

22 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге 44-летняя женщина, проживающая в доме по улице Десантников, нашла в своей квартире мертвым сына-девятиклассника. На его теле не было обнаружено каких-либо следов насилия.

Тело подростка было направлено судмедэкспертам. Сотрудники полиции начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

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Анна Щербакова
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