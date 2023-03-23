Арестованный за гибель сына блогер-сыроед хотел превратить ребенка в праноеда

Арестованный из-за гибели сына блогер-сыроед Лютый хотел превратить ребенка в праноеда

Блогер-сыроед Максим Лютый, отец умершего от истощения новорожденного младенца, хотел поставить эксперимент и превратить ребенка в праноеда — человека, питающегося солнечной энергией. Об этом сообщает RT со ссылкой на родных со стороны матери малыша Оксаны Мироновой.

По словам близких женщины, та неоднократно жаловалась на жестокое отношении со стороны блогера и пыталась от него уйти, однако так и не нашла сил расстаться с гражданским мужем.

«Он не давал ребенка кормить и ей только апельсиновый сок давал. Он не хотел везти сына к врачам, а в больницу поехал только потому, что мне Оксана фото отправила», — поделилась одна из родственниц.

19 марта Лазаревский районный суд Сочи арестовал Лютого на два месяца. Во время допроса мужчина переложил всю вину на мать ребенка Однако у следствия есть другая информация — блогер как минимум трижды забирал ребенка у женщины, чтобы та не смогла его накормить, и обливал грудничка ледяной водой. В результате ребенок в возрасте одного месяца скончался в Сочи от дистрофии и пневмонии по дороге в больницу. При этом сам Лютый считает, что смерть ребенка не связана с тем, что он лишал его еды.

Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Кроме того, он занимается сыроедением, о чем рассказывает в своих блогах, а также заявляет, что его авторские системы способствуют оздоровлению всего организма.

Ранее в марте в Сочи 33-летнюю гражданскую жену Максима Лютого, обвиняемую в причинении смерти младенцу по неосторожности, отправили под домашний арест. Как установил суд, женщина родила сына в феврале 2023 года без квалифицированной помощи. Ребенок в госорганах зарегистрирован не был и врачам его не показывали.