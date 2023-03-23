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16:30, 23 марта 2023Россия

Путин учредил в России новую награду

Президент России Путин постановил учредить медаль «За храбрость»

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду — медаль «За храбрость». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 23 марта.

В документе говорится, что этой медалью будут награждать россиян за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов» страны и за вклад в поддержание или восстановление «международного мира и безопасности». Медаль будет первой и второй степеней.

Уточняется, что награждены могут быть и иностранные граждане, и лица без гражданства. В списке российских медалей новая награда стала третьей — после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу».

Ранее в марте Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги по случаю Международного женского дня. В феврале президент России наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

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Евгения Куликова
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