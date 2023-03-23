Медведев высказался о плане КНР по урегулированию ситуации на Украине

Медведев заявил, что для реализации плана КНР по Украине его должны изучать все стороны

Для реализации плана КНР по урегулированию ситуации на Украине нужно, чтобы его изучали не только в Москве, но и в Киеве и Вашингтона. Об этом в интервью заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«Для того чтобы реализовывать любой план, просто нужно желание, чтобы его изучали не только у нас, но и как минимум в Вашингтоне и Киеве, а этого сейчас нет», — сказал политик.

О плане Китая также высказывался президент России Владимир Путин по итогам встречи в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства допустил, что в основу урегулирования ситуации может лечь предложенный Китаем план. Но Киев пока не заявлял о своей готовности пойти на мирное урегулирование ситуации, подчеркивал Путин.

24 февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Среди основных из них — возобновление мирных переговоров, прекращение военных действий, уважение суверенитета всех стран, соблюдение устава ООН и отказ от менталитета холодной войны.