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07:14, 23 марта 2023Россия

Медведев высказался о плане КНР по урегулированию ситуации на Украине

Медведев заявил, что для реализации плана КНР по Украине его должны изучать все стороны
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Для реализации плана КНР по урегулированию ситуации на Украине нужно, чтобы его изучали не только в Москве, но и в Киеве и Вашингтона. Об этом в интервью заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«Для того чтобы реализовывать любой план, просто нужно желание, чтобы его изучали не только у нас, но и как минимум в Вашингтоне и Киеве, а этого сейчас нет», — сказал политик.

О плане Китая также высказывался президент России Владимир Путин по итогам встречи в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства допустил, что в основу урегулирования ситуации может лечь предложенный Китаем план. Но Киев пока не заявлял о своей готовности пойти на мирное урегулирование ситуации, подчеркивал Путин.

24 февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Среди основных из них — возобновление мирных переговоров, прекращение военных действий, уважение суверенитета всех стран, соблюдение устава ООН и отказ от менталитета холодной войны.

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Анастасия Шейкина
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