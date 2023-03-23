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15:11, 23 марта 2023Бывший СССР

В МИД обеспокоились ростом напряженности в Нагорном Карабахе

Захарова: Россия обеспокоена ростом напряженности и числа инцидентов в Нагорном Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия обеспокоена ростом напряженности и числа инцидентов в Нагорном Карабахе. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Москва также обеспокоена неготовностью Баку и Еревана к поиску компромиссов для урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора. Дипломат призвала стороны конфликта к сдержанности в заявлениях и действиях и возобновлению переговоров по всем направлениям нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе по разблокировке транспортных коммуникаций, делимитации границ и подготовке мирного договора.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявлял, что Ереван не ведет с Баку переговоров об установке контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре. При этом он указал, что правовое регулирование соответствующего вопроса содержится в трехстороннем заявлении глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому коридор остается под контролем российских миротворцев.

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Алевтина Запольская
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