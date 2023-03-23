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20:51, 23 марта 2023Россия

Мать изнасилованного в Москве на видео четвероклассника заявила о других жертвах

«МК»: мать изнасилованного четвероклассника из Москвы заявила о других жертвах

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

Мать четвероклассника из Новой Москвы, якобы изнасилованного на видео сверстником, заявила о других жертвах школьника. Об этом стало известно «МК».

Как пишет издание, полиция выяснила, что надругательства над 12-летним ребенком могли начаться еще до наступления 2023 года. Мать пострадавшего мальчика узнала о произошедшем 20 марта, когда увидела видео с произошедшим в чате учеников четвертого класса. После этого женщина созвонилась с классным руководителем сына, которая подтвердила произошедшее, а также написала заявление в полицию.

Пострадавший мальчик посещал школу в Новой Москве с сентября 2022 года, его семья недавно сняла там квартиру. По информации издания, мать четвероклассника заявила, что ее сын дружил с якобы изнасиловавшим его школьником. Дети ходили друг к другу в гости, а надругательства происходили неоднократно, пишет «МК». В какой-то момент родительница заметила изменения в поведении сына, но тот на расспросы отвечал ей, что ему стыдно об этом говорить.

Издание выяснило, что после общественного резонанса всплыла информация и о двух других предполагаемых жертвах четвероклассника. По данным «МК», школьник якобы пытался поцеловать в губы другого ученика, а также приставал к первокласснику, с которым гулял во дворе.

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Сейчас с пострадавшим ребенком работает психолог. Школу мальчик не посещает. «Специалист сказала, чтобы мы срочно меняли школу, так как у сына сильная травма. Нам нельзя находиться в этом районе, агрессор же рядом, а целый день в квартире держать сына я не могу», — передает слова матери «МК».

Ранее стало известно, что школьник, снявший видео с «изнасилованием» четвероклассника, в результате сам стал объектом травли. После надругательства мальчик разослал ролик своим приятелям, а те стали делиться им в других чатах. При этом автор идеи рассчитывал получить одобрение других учеников. По словам матери одного из учащихся той же школы, другие дети «сделали видеопротест, где обзывали его геем».

Об инциденте в одной из школ Новой Москвы стало известно 23 марта. После того как ситуация получила резонанс, родители других учеников возмутились, а классная руководительница детей сообщила, что видеоролик висит в соцсетях около недели.

При этом в пресс-службе столичного департамента образования и науки «Ленте.ру» заявили, что школа не скрывала от родителей информацию о случившемся. «Классный руководитель узнала об этом 20 марта и незамедлительно сообщила о случившемся родителям учеников и административной команде школы. В тот же день их пригласили на встречу в школу», — отметили в департаменте.

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Константин Лысяков
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