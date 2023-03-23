В России захотели смягчить экологические требования к бензину

В России захотели начать использовать ММА в качестве присадки для производства бензина К5

Вице-премьер России Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить целесообразность использования монометиланилина (ММА) в качестве присадки для производства бензина К5. О том, что в стране захотели смягчить экологические требования к бензину, сообщают «Известия».

Монометиланилин является октаноповышающей добавкой, которую используют для увеличения детонационной стойкости автобензинов. Росприроднадзор должен оценить влияние ММА на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека.

До 2016 года добавка применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах, однако после была запрещена Минэнерго из-за негативного влияния на бензин, состояние агрегатов автомобиля и экологию. Советник Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Михаил Ершов отметил, что применение ММА позволит снизить себестоимость топлива на 10-15 процентов.

В феврале 2022 года ученые из США выяснили, что биотопливо из кукурузы влияет на окружающую среду больше, чем обычный бензин. Из-за использования удобрений и ухудшения качества воды при выращивании кукурузы парниковые выбросы от такого топлива минимум на 24 процента выше, чем от бензина.