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19:24, 23 марта 2023Среда обитания

В России захотели смягчить экологические требования к бензину

В России захотели начать использовать ММА в качестве присадки для производства бензина К5

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вице-премьер России Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить целесообразность использования монометиланилина (ММА) в качестве присадки для производства бензина К5. О том, что в стране захотели смягчить экологические требования к бензину, сообщают «Известия».

Монометиланилин является октаноповышающей добавкой, которую используют для увеличения детонационной стойкости автобензинов. Росприроднадзор должен оценить влияние ММА на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека.

До 2016 года добавка применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах, однако после была запрещена Минэнерго из-за негативного влияния на бензин, состояние агрегатов автомобиля и экологию. Советник Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Михаил Ершов отметил, что применение ММА позволит снизить себестоимость топлива на 10-15 процентов.

В феврале 2022 года ученые из США выяснили, что биотопливо из кукурузы влияет на окружающую среду больше, чем обычный бензин. Из-за использования удобрений и ухудшения качества воды при выращивании кукурузы парниковые выбросы от такого топлива минимум на 24 процента выше, чем от бензина.

Александра Качан
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