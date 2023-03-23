Финляндия отпустила задержанное в порту судно с удобрениями из России

МИД Финляндии отпустил задержанное в порту Котка судно с удобрениями из России

Грузовое судно Smew с партией удобрений из России, задержанное Финляндией в рамках европейских санкций еще 9 марта, получило разрешение на выход из финского порта Котка. Об этом со ссылкой на сообщение МИД республики пишет РИА Новости.

Ведомство указало, что 19 марта получило запрос от покупателя груза на исключение из правил. Он был удовлетворен из-за того, что удобрения следуют в третью страну для содействия продовольственной безопасности.

Ограничительные меры ЕС не препятствуют импорту удобрений, за исключением калийных, из России или их транзиту. Однако Smew было задержано в связи с персональными санкциями. Финские власти заподозрили, что судно связано с российским бизнесменом, который находится в санкционном списке.