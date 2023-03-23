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01:39, 23 марта 2023Экономика

Россиянам рассказали о новых правилах обращения с купюрами

Юрист PG Partners Гусятников: банки прекратят выдавать грязные купюры и монеты с 1 апреля

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил, что в России появятся новые правила в отношении бумажных купюр и монет. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Гусятников заявил, что банки России прекратят выдавать грязные купюры и монеты с 1 апреля, если в результате повреждения их яркость снизилась более чем на шесть процентов. Россияне имеют право приносить такие деньги в кредитные организации, однако те уже не могут их выдавать. Раньше было запрещено вручать банкноты и монеты, яркость которых уменьшена из-за загрязнения на восемь процентов.

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Юрист уточнил, что эти меры помогут в борьбе с сомнительными и неплатежеспособными денежными банкнотами. Постепенно их начнут изымать из оборота и заменять новыми.

Клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года. Использовать новую валюту сможет ограниченный круг граждан в рамках тестирования. Создание прототипа платформы цифрового рубля закончилось в декабре 2021 года.

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Марина Совина
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