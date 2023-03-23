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12:15, 23 марта 2023Интернет и СМИ

В Белоруссии журналиста приговорили к трем годам колонии за разжигание вражды

Суд в Минске приговорил журналиста Можейко к трем годам колонии за разжигание вражды

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Бывшего корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко приговорили к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает БЕЛТА.

Решение вынес Минский городской суд. Журналиста признали виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды и оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Уточняется, что приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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Ранее стало известно, что Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко и разжигании вражды. Уточнялось, что журналисту инкриминируются три эпизода. Среди них: оскорбление президента в комментарии в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), публичное оскорбление главы государства на встрече депутата с гражданами, а также возбуждение вражды путем публикации в СМИ статьи о человеке, застрелившем сотрудника КГБ.

Материал Можейко, о котором идет речь, был опубликован в 2021 году в интернет-ресурсе «КП в Беларуси». В статье говорилось о программисте Андрее Зельцере, застрелившем в Минске сотрудника КГБ. В частности, был опубликован комментарий одноклассницы Зельцера, которая положительно о нем отзывалась. После выхода материала сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован. Спустя несколько дней стало известно о задержании Можейко.

28 сентября 2021 года в одном из домов Минска проводили спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Проживавший с семьей в квартире 31-летний Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ из ружья и был убит ответным огнем.

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Маргарита Щигарева
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