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22:02, 23 марта 2023Мир

МИД России прокомментировал нападение на православный храм в Иерусалиме

МИД призвал Израиль принять меры в связи с нападением на православный храм в Иерусалиме
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что власти Израиля примут меры в связи с нападением на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме. Комментарий политика опубликован на сайте российского дипломатического ведомства.

Сообщается, что нападение на храм было совершено иудейскими радикалами во время утреннего богослужение в воскресенье, 19 марта. «Рассчитываем, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения виновных к ответственности и предотвращения таких инцидентов в будущем», — сказано в заявлении Захаровой.

Политик подчеркнула, что произошедшее вызывает глубокую обеспокоенность, указав, что в последнее время фиксируется рост числа инцидентов антихристианской направленности. Она добавила, что необходимо проявлять особое внимание к ситуации вокруг Святых мест, учитывая складывающуюся напряженную обстановку в зоне палестино-израильского противостояния на фоне приближающихся христианских, иудейских и мусульманских праздников.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог сообщил о нахождении страны на грани пропасти и гражданской войны. Причиной этому послужило недовольство граждан судебной реформой.

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Варвара Кузьмина
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