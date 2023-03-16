Президент Израиля предупредил об угрозе гражданской войны

Президент Израиля Герцог заявил о нахождении страны в шаге от пропасти и гражданской войны

Израиль из-за ожесточенной борьбы за судебную реформу оказался на грани пропасти и гражданской войны. Об этом заявил президент страны Ицхак Герцог, передает Financial Times.

«Любой, кто думает, что настоящая гражданская война с человеческими жертвами — это линия, которой мы никогда не достигнем, понятия не имеет, о чем он говорит», — подчеркнул президент. По его словам, Израиль на 75-м году независимости государства оказался на расстоянии вытянутой руки от пропасти.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что по всему Израилю прошли массовые протесты против судебной реформы. По данным организаторов, число участников составило около полумиллиона человек. Неделей ранее в протестах против судебной реформы приняли участие около 400 тысяч человек.

О том, что страна оказалась на грани социального и конституционного коллапса, Герцог заявлял еще в феврале. Он обратился к правительству Израиля, возглавляемому лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, призвав прислушаться к жителям, устраивающим массовые протесты против радикальных изменений в системе правосудия страны