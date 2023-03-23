Белый дом оценил возможность применения КНДР ядерного оружия против США

Белый дом не видит намерений КНДР применить ядерное оружие против США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, оценивая возможность КНДР применить ядерное оружие против США или их союзников, отметил, что американская администрация считает маловероятным такое развитие событий, сообщает ТАСС.

Он прокомментировал слова северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что Пхеньян должен быть готов к применению ядерного оружия в любой момент, подчеркнув, что в настоящее время Вашингтон не видит каких-либо признаков того, что КНДР намеревается нанести ядерный удар по США. Кирби добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США планируют продолжать укреплять свой военный потенциал, однако рассчитывают на возобновление диалога с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий.

Ранее МИД КНДР сообщил, что принуждение Северной Кореи к отказу от ядерного оружия равноценно объявлению войны стране.