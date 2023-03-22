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15:05, 22 марта 2023Мир

МИД КНДР приравнял принуждение к отказу от ядерного оружия к объявлению войны

МИД КНДР заявил, что принуждение страны к отказу от ядерного оружия равно объявлению войны

Фото: Lee Jin-man / AP

Принуждение Северной Кореи к отказу от ядерного оружия равноценно объявлению войны стране. Об этом заявил МИД КНДР сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает РИА Новости.

Глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су подчеркнул, что призывы к денуклеаризации Северной Кореи — «все равно что объявление войны».

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньяну необходимо быть готовым к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны. Эти слова политика прозвучала на фоне очередного запуска баллистической ракеты.

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Виктория Кондратьева
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