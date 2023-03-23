СБУ заподозрила одесское предприятие в работе на российскую армию
В Одесской области Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в госизмене компанию, которая поставляла в Россию высококачественное сырье, необходимое для производства лазерных прицелов. Об этом ведомство сообщило в Telegram.
В сообщении говорится, что компания продавала в Россию инертный газ высокой очистки и оборудование для его переработки. Посредником при торговле выступала коммерческая структура одной из стран Ближнего Востока.
СБУ заявляет, что это предприятие «уникальное по своим способностям» и может доводить очистку инертных газов до более 90 процентов. Именно поэтому Россия «пыталась сохранить контроль за компанией».
Ранее СБУ задержала в Житомирской области гражданина Украины, якобы работавшего на ЧВК «Вагнер» и собиравшего данные о командном составе украинских сил в регионе.
Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому СБУ сможет следить за перемещениями украинцев в транспорте на внутренних и международных рейсах. По словам депутатов, эта мера направлена на лиц, «причастных к террористической деятельности».