СБУ заподозрила одесское предприятие в работе на российскую армию

СБУ заподозрила одесскую компанию в госизмене из-за поставок военного сырья в Россию

В Одесской области Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в госизмене компанию, которая поставляла в Россию высококачественное сырье, необходимое для производства лазерных прицелов. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

В сообщении говорится, что компания продавала в Россию инертный газ высокой очистки и оборудование для его переработки. Посредником при торговле выступала коммерческая структура одной из стран Ближнего Востока.

СБУ заявляет, что это предприятие «уникальное по своим способностям» и может доводить очистку инертных газов до более 90 процентов. Именно поэтому Россия «пыталась сохранить контроль за компанией».

Ранее СБУ задержала в Житомирской области гражданина Украины, якобы работавшего на ЧВК «Вагнер» и собиравшего данные о командном составе украинских сил в регионе.

Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому СБУ сможет следить за перемещениями украинцев в транспорте на внутренних и международных рейсах. По словам депутатов, эта мера направлена на лиц, «причастных к террористической деятельности».