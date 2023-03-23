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13:18, 23 марта 2023Бывший СССР

СБУ задержала якобы сотрудничавшего с ЧВК «Вагнер» экс-командира ВСУ

СБУ заявила о задержании экс-командира ВСУ, якобы передававшего ЧВК «Вагнер» разведданные

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Житомирской области якобы работавшего на ЧВК «Вагнер» экс-командира Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram.

По заявлению СБУ, бывший украинский военный, чье имя не называется, ушел в отставку еще в начале 1990-х годов, а с июля прошлого года начал работать с ЧВК «Вагнер».

«Он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, а также "интересовался" персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе», — сообщили в ведомстве, отметив, что мужчина также фиксировал координаты уличных систем наблюдения, расположенных рядом с административными зданиями.

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому СБУ начнет следить за передвижением граждан страны в транспорте на внутренних и международных рейсах. Сообщается, что Антитеррористический центр СБУ теперь будет иметь право запросить у предприятий транспорта информацию о пассажирах и персонале.

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Алевтина Запольская
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