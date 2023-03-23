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19:01, 23 марта 2023Экономика

Мишустин рассказал об ограниченных возможностях государства помогать регионам

Премьер Мишустин сообщил депутатам об ограниченных возможностях властей помогать регионам
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters

Возможности государства для помощи регионам ограничены, поэтому в расходах нужна приоритизация, чтобы средства доходили тем, кому больше всего нужны. Об этом в ходе отчета о работе правительства за 2022 год в Госдуме рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Комментируя выступление главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макаров, глава правительства отметил, что власти продолжат финансировать индивидуальные программы развития регионов, для этого и существует федерация. Также Мишустин поддержал участие регионов в формировании программ.

Ранее в своем выступлении премьер указал, что в 2022 году по России был нанесен беспрецедентный по своей силе санкционный удар, однако спад экономики оказался умеренным. Мишустин предположил, со ссылкой на некоторые рейтинговые агентства, что уже в 2024 году по темпам роста российская экономика сможет обогнать развитые страны.

Что касается растущего госдолга и падения доходов бюджета, то Мишустин успокоил депутатов, напомнив, что в процентах от ВВП долг остается невысоким, с апреля вступит в силу изменение параметров сбора доходов с нефтяных компаний.

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Платон Щукин
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