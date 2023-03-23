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00:38, 23 марта 2023Россия

В России назвали возможный ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном

Полковник запаса Коротченко: России необходимо вернуть в войска тактическое ядерное оружие

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко в разговоре с Ura.ru прокомментировал передачу Великобританией Киеву снарядов с обедненным ураном. По его словам, Россия может ответить на это возвращением в войска тактического ядерного оружия.

«Это перевод конфликта на новый уровень. К этому все идет. Благодаря политике Запада по накачиванию Украины все новыми и новыми видами вооружений, мы движемся ко второму Карибскому кризису», — заявил эксперт.

Он считает, что в связи с этим России необходимо вернуть в войска тактическое ядерное оружие и создать специальную структуру, которая будет управлять применением нестратегического ядерного оружия. Коротченко подчеркнул, что Москва должна быть готова парировать любые угрозы в свою сторону, в том числе ядерную.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи.

Эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко указал, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия планирует передать Украине, не несут угрозу на этапе хранения, а после применения они образуют радиоактивную пыль.

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Марина Совина
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