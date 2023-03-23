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12:45, 23 марта 2023Бывший СССР

Министр образования Украины ответил на обвинения в плагиате

Обвиненный в плагиате глава Минобразования Украины отправил диссертацию на проверку
Оксен Лисовой

Оксен Лисовой. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новый министр образования Украины Оксен Лисовой, обвиненный в плагиате, отправил диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Об этом он сообщил в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добропорядочности, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук», — заявил министр.

Как утверждает Лисовой, он пришел в ведомство для того, чтобы провести реформы и работать на качественное образование глобального уровня. Министр подчеркнул, что ждет результатов проверки диссертации не меньше других и публично обнародует их, как только получит. Кроме того, он отправил на рассмотрение правительству предложения по изменениям в нормативной базе, которые позволят любому гражданину Украины добровольно отказаться от ученой степени.

Ранее Лисового обвинили в плагиате диссертации. Как сообщалось, части текста в работе министра образования заимствованы из других исследований, а для обхода системы проверки он якобы использовал замену украинских букв на английские. Лисовой стал главой Минобразования Украины 21 марта.

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Кристина Есикова
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