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14:51, 23 марта 2023Россия

При обстреле ВСУ приграничного российского поселка пострадал человек

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что при обстреле ВСУ Белой Березки пострадал человек
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Снаряд упал недалеко от административного здания. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — написал он.

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Днем ранее, 22 марта, Богомаз заявлял об атаке на село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате атаки была повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание.

Также украинские беспилотники четыре раза пытались атаковать нефтепровод «Дружба». В связи с регулярными обстрелами на территории региона с 3 февраля и до особого распоряжения действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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