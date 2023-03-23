При обстреле ВСУ приграничного российского поселка пострадал человек

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что при обстреле ВСУ Белой Березки пострадал человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Снаряд упал недалеко от административного здания. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Днем ранее, 22 марта, Богомаз заявлял об атаке на село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате атаки была повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание.

Также украинские беспилотники четыре раза пытались атаковать нефтепровод «Дружба». В связи с регулярными обстрелами на территории региона с 3 февраля и до особого распоряжения действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.