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05:31, 23 марта 2023Мир

В США обвинили Белый дом в преуменьшении значения встречи Путина и Си Цзиньпина

Бывший госсекретарь Помпео: США преуменьшают значение встречи Путина и Си Цзиньпина
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: Julia Nikhinson / Globallookpress.com

Экс-госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News выступил с обвинениями в адрес Белого дома в том, что он преуменьшает значение встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Он отметил, что американская администрация позиционирует визит Си Цзиньпина в Москву как незначительный, что является крупной стратегической ошибкой. По его словам, Пекин имеет огромную выгоду от экономического сотрудничества с Москвой.

«Администрация Байдена потерпела неудачу. Они позволили русским и китайцам объединиться», — заявил Помпео, подчеркнув, что это несет определенные риски для каждого американца.

Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Москвы заявил, что позиция Пекина в отношении украинского кризиса нейтральна, однако это не так. Автор статьи назвал российскую спецоперацию на Украине «даром небес» для КНР.

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Марина Совина
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