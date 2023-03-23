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15:36, 23 марта 2023Силовые структуры

Бывший глава российского района объявлен в розыск за махинации с землей

В Приморье объявлен в розыск экс-глава района за мошенничество с землей на 54 млн рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Бывшего главу Надеждинского муниципального района Приморского края Рустяма Абушаева объявили в федеральный розыск за махинации с землей, в результате чего был причинен ущерб на сумму 54 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщили в краевой прокуратуре.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Ему заочно предъявлено обвинение.

По версии следствия, обвиняемый с июня 2019 по июль 2020 года с двумя сообщниками обманом совершили незаконное отчуждение земельных участков на территории полуострова Де-Фриз в поселке Ключевом. Кроме того, чиновник на протяжении семи лет, пока был на госслужбе, управлял коммерческими организациями и покровительствовал их деятельности.

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Любовь Ширижик
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