Врач объяснил появление мифа о запрете мочить манту

Врач Тимаков связал появление мифа о запрете мочить манту с некомпетентными специалистами

Компетентные врачи владеют информацией о том, что мочить пробу Манту можно. Этого нельзя было делать раньше, когда использовалась другая технология ее постановки, рассказал «Ленте.ру» педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Ранее миф о запрете мочить пробу Манту развеяла главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская. По словам специалиста, с ней можно и плавать в море, и купаться в речке, и ходить в бассейн.

Информация о том, что пробу Манту нельзя мочить — пережиток Советского Союза, полагает Тимаков. «Манту нельзя было мочить, когда она делалась накожно, уже десятки лет Манту делается внутрикожно. Ее нельзя расчесывать, нельзя тереть, разогревать, распаривать, а если попадает вода, ничего страшного нет, просто промакивается сверху и все. Если кто-то некомпетентен, это не означает, что так нельзя было делать», — объяснил он.

Главный внештатный специалист фтизиатр Москвы Елена Богородская также назвала условие заражения туберкулезом. Специалист подчеркнула, что люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают. Кроме того, она добавила, что маска, надетая на больного, помогает избежать заражения окружающих.

