Стало известно о возможных планах Пригожина сместить фокус «Вагнера» с Украины

Bloomberg: Пригожин намерен сместить фокус ЧВК «Вагнер» с Украины на Африку

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин намерен сместить фокус с Украины на Африку. Об этом стало известно Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, это может быть связано с нехваткой новобранцев и боеприпасов, а также ситуацией около Артемовска (украинское название — Бахмут). «"Вагнер" до сих пор не смог взять свою главную цель — украинский город Бахмут — несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери», — говорится в материале.

23 марта Пригожин сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили группировку из более чем 80 тысяч бойцов вокруг Артемовска. По его словам, в настоящее время украинские военные находятся в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часов Яре. До этого стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут мощный штурм в Артемовске.