Россиянин стал фигурантом дела о госизмене из-за сотрудничества с разведкой КНР

Житель Приморья стал фигурантом дела о госизмене из-за сотрудничества с разведкой Китая

Житель Приморского края стал фигурантом дела о госизмене из-за сотрудничества с разведкой Китая. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, в 2013 году он приехал в город Хэйхэ, где был завербован спецслужбами КНР. Спустя семь лет он вывез в Китай своего знакомого по фамилии Яценко, который до этого в течение шести месяцев собирал секретные сведения о ядерном вооружении России, составляющие гостайну. Он передал эти данные Китаю.

10 марта Яценко задержали и возбудили в отношении него дело о госизмене, спустя пять дней дело было возбуждено и в отношении его товарища.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФТС и ФСБ перекрыли канал контрабанды золота в Китай и задержали граждан КНР.