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16:01, 23 марта 2023Забота о себе

Россиян предупредили о сопровождающихся краснотой глаз болезнях

Офтальмолог Тахчиди: краснота глаз может говорить о глаукоме или воспалениях

Фото: Сhristopher Lemercier / Unsplash

Краснота глаз может быть обусловлена как развивающимися болезнями, так и внешними факторами, рассказал офтальмолог Христо Тахчиди. О сопровождающихся этим симптомом заболеваниях он предупредил россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, покраснение глаз может говорить о заболеваниях, поражающих пространство между глазным яблоком, а также верхним и нижним веком. Среди таких болезней он назвал глаукому — опасное повышение давления внутри глаза, — сухость глаза из-за недостаточной секреции слезной жидкости или «некачественной» слезы, а также дефекты века, когда глаза не смыкаются полностью.

Кроме того, продолжил Тахчиди, глаза могут покраснеть из-за воспаления, спровоцированного инфекцией, грибками или химическими ожогами, а также условий труда — к примеру, при работе на производстве в условиях повышенного содержания пыли в воздухе.

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Александра Лисица
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