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14:01, 23 марта 2023Экономика

Мишустин анонсировал повышение МРОТ

Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5 процента

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начиная с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен на 18,5 процента, анонсировал премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме. Его слова передает ТАСС.

Мишустин заявил, что повышение благосостояния граждан является одной из задач правительства на текущий год. Реализовать это получится в том числе «путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции», подчеркнул он.

«Наши педагоги и преподаватели вузов, врачи и другой медицинский персонал, сотрудники социальной и культурной сфер, науки должны получать достойную плату за свой непростой труд», — отметил премьер-министр.

После повышения МРОТ составит 19 242 рубля, говорил ранее президент страны Владимир Путин. В 2022 году МРОТ был повышен дважды, в сумме почти на 20 процентов. Кроме того, с 1 февраля в России проиндексировали материнский капитал на 11,9 процента, отмечал глава государства.

О том, что уровень индексации МРОТ и прочих составляющих, определяющих уровень реальных доходов россиян, должен опережать темпы инфляции, Путин заявлял неоднократно. В конце января президент подчеркнул, что вопрос благосостояния граждан остается одним из самых животрепещущих, но многое не доведено до планировавшегося уровня.

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Мария Грушко
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