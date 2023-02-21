Путин анонсировал увеличение МРОТ

Президент РФ Путин: с 2024 года МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля

С 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен на 18,5 процента и составит 19 242 рубля. Такую меру анонсировал президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Путин напомнил, что в 2022 году МРОТ был повышен дважды, в сумме почти на 20 процентов. «Мы будем и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала года он проиндексирован на 6,3 процента, предлагаю с января следующего года в добавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные 10 процента», — заявил президент. Таким образом МРОТ будет повышен на 18,5 процента.

Кроме того, с 1 февраля в России проиндексировали материнский капитал на 11,9 процента, отметил Путин. Он предложил распространить меру на семьи в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, в которых дети родились с 2007 года, то есть с момента, когда данная программа начала действовать в России.

Как ранее сообщил министр финансов России Антон Силуанов, федеральный бюджет в 2022 году был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей. По итогам первых полутора месяцев 2023 года дефицит подошел к 4 триллионам рублей за счет возрастающих расходов. По оценке Силуанова, динамика связана с авансовыми платежами, эксперты не исключают, что свое влияние оказывает падение нефтегазовых доходов.