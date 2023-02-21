Путин анонсировал выплату материнского капитала в новых регионах

Путин предложил выдавать маткапитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях материнский капитал смогут получить семьи, где дети родились с 2007 года, то есть с момента, когда данная программа начала действовать в России. Такие выплаты для жителей новых российских регионов анонсировал президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию, трансляция которого ведется на сайте Первого канала.

По словам главы государства, в свое время аналогичное решение было принято и в отношении Крыма и Севастополя.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России вырос размер материнского капитала — его проиндексировали по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года, то есть на 11,9 процента. Так, выплаты на первого ребенка в рамках данной программы увеличатся до 586,9 тысячи рублей, а на второго ребенка, если до его появления права на материнский капитал не возникало, — до 775,6 тысячи рублей.