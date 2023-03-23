Уроженец Украины зарезал пригласившего его на день рождения друга в Подмосковье

В Подмосковье уроженец Украины пришел на день рождения и зарезал именинника и его подругу

В Подмосковье 52-летнего уроженца Украины задержали по горячим следам за убийство двух человек во время празднования дня рождения. Об этом сообщает «МК».

Рецидивист, ранее судимый за разные преступления, в том числе за убийства, пришел в гости к своему товарищу — 43-летнему жителю деревни Анино, ранее отбывавшему срок за изнасилование. Мужчина отмечал день рождения. Также на праздник приехала 43-летняя жительница Пензенской области, ранее судимая за продажу наркотиков, и еще один гость. Во время посиделок выходец из Украины поссорился с именинником и его подругой, после чего зарезал их.

Спустя несколько часов полицейские поймали подозреваемого недалеко от места трагедии. Он признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что под Хабаровском осудят 39-летнего мужчину, избившего соседа и вонзившего нож ему в грудь.