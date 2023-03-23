В Приэльбрусье начался финал конкурса-фестиваля воздушных шаров

В Приэльбрусье начался финал горного фестиваля воздушных шаров. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

На курорт съехались ведущие российские дизайнеры, которые специализируются на данном материале, а также их белорусские коллеги. Отмечается, что целью проведения фестиваля является попытка просветить людей об индустрии воздушных шаров.

Помимо этого, авторы композиций обмениваются опытом, в то время как жюри определяет сильнейших участников мероприятия. Известно, что конкурсная часть фестиваля состоит из пяти номинаций. К примеру, в разделе «Большие скульптуры» необходимо создать композиции высотой в несколько метров на тему «Наука и техника».

Согласно материалу, по итогам соревнований победителям вручат призы. В частности, в текущем году Гран-при составляет 30 тысяч рублей.

Ранее в марте сообщалось, что в начале лета в Новосибирске впервые пройдет фестиваль «Арт-бум», посвященный молодежному творчеству. Мероприятие приурочено к Году педагога и наставника в России и входит в программу празднования 130-летия Новосибирска.