Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:08, 23 марта 2023Россия

Раскрыт срок полного таяния снега в Москве и Подмосковье

Вильфанд заявил, что снег в Москве и Подмосковье растает в первой декаде апреля

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда растает снег в Москве и Подмосковье. Его слова приводит РИА Новости.

Вильфанд раскрыл срок полного таяния снега в Москве и Подмосковье и предположил, что это произойдет в первой декаде апреля. Он отметил, что в столице его убирают, а в естественных условиях и на открытых участках процесс происходит медленнее.
«В лесах может задержаться и до середины месяца», — заявил эксперт.

Метеоролог подчеркнул, что температура воздуха снижается при наличии снега. «Если бы сейчас не было снега, температура была бы выше примерно на 3-5 градусов», — подчеркнул он. Вильфанд объяснил, что снег отражает до 80 процентов солнечных лучей, поэтому зимой почва не прогревается и не может передавать тепло.

Ранее Вильфанд назвал сроки прихода весны в Московский регион. По его мнению, подобная погода наступит не раньше середины апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Киеву
Российский военный назвал главную сложность для ВСУ в битве за Крым
В США рассказали о превосходстве России над Западом
Украинский конфликт назвали «даром небес» для Китая
Экс-госсекретарь США назвал стратегическую ошибку Байдена
МИД России заявил об опоздании США с попытками договориться с Москвой по СНВ
Раскрыт срок полного таяния снега в Москве и Подмосковье
Россиян предупредили о подорожании популярных овощей
Соседство со звездой «Эйфории» подешевело
Президент Чехии заявил о пределе возможностей помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.