Раскрыт срок полного таяния снега в Москве и Подмосковье

Вильфанд заявил, что снег в Москве и Подмосковье растает в первой декаде апреля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда растает снег в Москве и Подмосковье. Его слова приводит РИА Новости.

Вильфанд раскрыл срок полного таяния снега в Москве и Подмосковье и предположил, что это произойдет в первой декаде апреля. Он отметил, что в столице его убирают, а в естественных условиях и на открытых участках процесс происходит медленнее.

«В лесах может задержаться и до середины месяца», — заявил эксперт.

Метеоролог подчеркнул, что температура воздуха снижается при наличии снега. «Если бы сейчас не было снега, температура была бы выше примерно на 3-5 градусов», — подчеркнул он. Вильфанд объяснил, что снег отражает до 80 процентов солнечных лучей, поэтому зимой почва не прогревается и не может передавать тепло.

Ранее Вильфанд назвал сроки прихода весны в Московский регион. По его мнению, подобная погода наступит не раньше середины апреля.