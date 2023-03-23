Стоматолог перечислила россиянам меняющие цвет зубов продукты

Стоматолог Татевик Петросян назвала чернику и вишню меняющими цвет зубов продуктами

Стоматолог-терапевт Татевик Петросян перечислила россиянам продукты, которые меняют цвет зубов. Соответствующую информацию приводят «Известия».

По словам эксперта, еда и напитки могут изменить цвет улыбки из-за пигментов, которые остаются на зубах. Так, в список вошли гранат, ежевика, черника и вишня, а также чай, кофе, вино, кока-кола и клюквенный морс. «Курение может иметь аналогичные последствия, так как темный цвет дыма и смолы также имеют молекулы, оседающие во рту», — добавила врач.

Помимо этого, специалист назвала наследственность основополагающим фактором, который влияет на прочность эмали и внешний вид резцов. Кроме того, как утверждает доктор, возрастные изменения, прием некоторых лекарственных препаратов, проведение ряда медицинских процедур и наличие инфекций полости рта могут изменить оттенок зубов.

«Травмы или неудачные оперативные вмешательства на зубах, приводящие к повреждению нервной ткани, также бывают причинами дисколорита. Если, например, в предыдущих вмешательствах использовался металл, то зубы могут стать серыми», — заключила Петросян.

Ранее в марте зубы пациентки (имя и фамилия неизвестны) стали светиться в темноте после похода к стоматологу. Известно, что она обратилась к специалисту за бондингом (стоматологическая процедура, в рамках которой меняются цвет и форма зубов посредством нанесения на них особых композитных материалов — прим. «Ленты.ру»), после чего отправилась на вечеринку в клуб со своими друзьями. Во время отдыха приятели заметили, что четыре передних зуба девушки — боковые резцы и клыки — сияют при ультрафиолетовом освещении.