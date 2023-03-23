Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 23 марта 2023Ценности

Стоматолог перечислила россиянам меняющие цвет зубов продукты

Стоматолог Татевик Петросян назвала чернику и вишню меняющими цвет зубов продуктами

Фото: Arjun Kapoor / Unsplash

Стоматолог-терапевт Татевик Петросян перечислила россиянам продукты, которые меняют цвет зубов. Соответствующую информацию приводят «Известия».

По словам эксперта, еда и напитки могут изменить цвет улыбки из-за пигментов, которые остаются на зубах. Так, в список вошли гранат, ежевика, черника и вишня, а также чай, кофе, вино, кока-кола и клюквенный морс. «Курение может иметь аналогичные последствия, так как темный цвет дыма и смолы также имеют молекулы, оседающие во рту», — добавила врач.

Помимо этого, специалист назвала наследственность основополагающим фактором, который влияет на прочность эмали и внешний вид резцов. Кроме того, как утверждает доктор, возрастные изменения, прием некоторых лекарственных препаратов, проведение ряда медицинских процедур и наличие инфекций полости рта могут изменить оттенок зубов.

Материалы по теме:
Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
Это к докторуОт Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
8 апреля 2016
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021

«Травмы или неудачные оперативные вмешательства на зубах, приводящие к повреждению нервной ткани, также бывают причинами дисколорита. Если, например, в предыдущих вмешательствах использовался металл, то зубы могут стать серыми», — заключила Петросян.

Ранее в марте зубы пациентки (имя и фамилия неизвестны) стали светиться в темноте после похода к стоматологу. Известно, что она обратилась к специалисту за бондингом (стоматологическая процедура, в рамках которой меняются цвет и форма зубов посредством нанесения на них особых композитных материалов — прим. «Ленты.ру»), после чего отправилась на вечеринку в клуб со своими друзьями. Во время отдыха приятели заметили, что четыре передних зуба девушки — боковые резцы и клыки — сияют при ультрафиолетовом освещении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Варламова признали иноагентом
Россиянину пригрозили депортацией за оголение ягодиц на священном вулкане
Еврокомиссии предложили подготовить пакет поддержки Молдавии
Москвичам показали «ожившую» на одной из станций БКЛ рыбу
Фанатов «Зенита» вывели со стадиона из-за потасовки на матче с «Фенербахче»
В Киеве назвали улицу в честь самоубийцы и любителя Тараса Шевченко
Новый директор ГМИИ имени Пушкина сравнила Сталина с Микки-Маусом
Россиянин застрелил троих приятелей и похитил пятилитровую банку со спиртом
В ДНР раскрыли обстановку в Марьинке
Казахстан начнет борьбу с российским параллельным импортом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.