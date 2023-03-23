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09:32, 23 марта 2023Россия

Тело мужчины нашли в одной из гостиниц Москвы

В одной из гостиниц Москвы охранник нашел тело мужчины

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В номере одной из гостиниц Москвы нашли тело мужчины. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, погибшего в номере обнаружил охранник отеля, который пришел выселять из номера двух постояльцев. Один из них покинул помещение, а второй остался лежать без движения.

Сотрудники гостиницы вызвали полицию. Причина и обстоятельства гибели россиянина выясняются.

Ранее в поселке завода Мосрентген в Москве перед сносом дома в одной из квартир нашли мумии двух человек. Дверь в квартиру, где находились погибшие, была заварена. Предварительно установлено, что умерли женщина 85 лет и ее дочь 58 лет.

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Анастасия Шейкина
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