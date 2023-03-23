Россияне в два раза сильнее захотели жить в популярной пляжной стране

Thailand-Real.Estate: российский спрос на аренду жилья в Таиланде вырос вдвое

За период с января по февраль 2023 года российский спрос на аренду жилья в Таиланде оказался на 97,21 процента выше, чем в аналогичный период 2022-го. О том, что граждане России вдвое сильнее захотели жить там, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала о недвижимости популярной пляжной страны Thailand-Real.Estate.

Кроме того, в текущем году спрос на съемное жилье в Таиланде со стороны россиян на 377,68 процента превысил показатель января-февраля 2021 года. Наконец, параметр за второй месяц 2023-го был на 58,42 процента выше, чем в тот же месяц годом ранее. По сравнению с февралем 2021-го в нынешнем году положительная динамика составила 328,66 процента.

Несмотря на наблюдаемый рост, во втором месяце 2023 года интерес россиян к аренде недвижимости в Таиланде снизился на 32,49 процента относительно января этого же года. Специалисты отметили, что падение стало самым сильным начиная с апреля 2022-го — тогда количество запросов уменьшилось на 34,93 процента.

В марте эксперты Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что интерес москвичей к переезду в Таиланд также вырос в два раза. По их данным, в январе и феврале спрос на аренду жилья в этой стране оказался на 99,92 процента выше, чем в аналогичный период в 2022-м.