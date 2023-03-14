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11:47, 14 марта 2023Среда обитания

Москвичи в два раза сильнее захотели жить в одной стране

Thailand-Real.Estate: спрос москвичей на аренду жилья в Таиланде вырос в два раза

Фото: Maha Heang / Shutterstock / Fotodom

В начале 2023 года москвичи в два раза сильнее захотели жить в Таиланде — в январе и феврале спрос на аренду жилья в этой стране оказался на 99,92 процента выше, чем в аналогичный период в 2022-м. Такие данные приводят эксперты портала Thailand-Real.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По сравнению с 2021 годом число запросов оказалось на 234,11 процента (или более чем в три раза) выше. При этом по итогам февраля 2023-го спрос на аренду жилья в Таиланде снизился на 29,49 процента относительно января. Такая отрицательная динамика стала самой существенно с апреля 2022 года, когда число запросов уменьшилось на 32,1 процента за месяц.

Однако, несмотря на такое снижение, интерес москвичей к аренде жилья в феврале оказался на 73,04 процента выше, чем во втором месяце 2022 года и на 231,21 процента — чем в аналогичный период в 2021-м.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года спрос россиян на аренду жилья в Таиланде вырос в три раза. Относительно 2020 года в 2022-м интерес к съемному жилью в зарубежной стране увеличился на 248,34 процента.

Нина Ташевская
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