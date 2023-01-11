Россияне бросились арендовать жилье в популярной пляжной стране

Thailand-Real.Estate: россияне стали втрое чаще интересоваться арендой жилья в Таиланде

По итогам 2022 года число обращений россиян, связанных с арендой недвижимости в Таиланде, выросло в три раза. О том, что граждане России фактически бросились снимать жилье в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Thailand-Real.Estate.

Согласно данным специалистов, по итогам 2022 года спрос на аренду недвижимости в Таиланде оказался на 209,09 процента выше, чем в 2021 году. Относительно 2020 года в 2022-м интерес к съемному жилью в зарубежной стране увеличился на 248,34 процента. Кроме того, в декабре прошедшего года спрос на него со стороны россиян был на 213,89 процента выше, чем в 12-м месяце 2021 года. По сравнению с декабрем 2020 года в 2022-м их интерес к съемному жилью в Таиланде подскочил на 498,78 процента.

Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, в декабре прошедшего года спрос на аренду недвижимости в пляжной стране был на 20,37 процента меньше, чем в ноябре. Эксперты отметили, что пик интереса к ней в 2022 году пришелся на октябрь, когда число обращений со стороны россиян на 116,32 процента превысило среднемесячный результат 2021 года. После скачка спроса последовало два месяца снижений показателя подряд.

В декабре специалисты рынка недвижимости пришли к выводу, что в 2022 году Таиланд стал одной из самых популярных стран для покупки недвижимости у россиян. По их данным, средний бюджет покупки жилья там установился на уровне в 100-150 тысяч долларов.