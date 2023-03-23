Еще одна страна присоединилась к совместной закупке боеприпасов для Украины

Испания присоединилась к соглашению ЕС о совместной закупке боеприпасов для Украины

Еще одна страна, Испания, присоединилась к соглашению Европейского союза о совместной закупке боеприпасов для Украины. Об этом сообщает RMF24.

Согласно заявлению Минобороны, Мадрид присоединился к договору после завершения внутренних процедур. Странами, участвующими в соглашении, помимо Испании, являются Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.

Ранее ряд стран Европейского союза (ЕС) подписали проект совместных закупок боеприпасов для Украины и пополнения собственных запасов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Мы делаем ключевой шаг по выполнению наших обещаний Украине по обеспечению артиллерийскими боеприпасами. 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по формированию и размещению промышленных заказов», — отметил глава евродипломатии.