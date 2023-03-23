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15:00, 23 марта 2023Бывший СССР

Украинский солдат рассказал о своем пленении спецназом «Ахмат»

Солдат ВСУ описал свое пленение спецназом «Ахмат» словами «даже не успел выстрелить»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Видео с пленным украинским военнослужащим опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. На кадрах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Федоров отвечает на вопросы замглавы второго армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ), командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Плененный в районе Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР) рассказал, что его подразделение не успело срегаировать на начало штурма их позиции отрядом спецназа.

«Даже не успел выстрелить, гранатами закидали, все поразрывало», — сказал Федоров. Затем Алаудинов рассказал, что сейчас украинского солдата лечат, а затем он пополнит списки пленных для обмена.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Житомирской области якобы работавшего на ЧВК «Вагнер» экс-командира ВСУ. По заявлению ведомства, бывший украинский военный, чье имя не называется, ушел в отставку еще в начале 1990-х годов, а с июля прошлого года начал работать с ЧВК «Вагнер».

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Алевтина Запольская
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