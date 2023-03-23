Адвокат россиянина Усса назвал предвзятыми обвинения США

Адвокат Суржин: обвинения США против Усса предвзяты и не аргументированы должным образом

Обвинения Соединенных Штатов против задержанного в Италии российского предпринимателя Артема Усса являются предвзятыми. Об этом заявил адвокат россиянина Александр Суржин, передает ТАСС.

«Обвинения против нашего клиента носят предвзятый характер, они не аргументированы должным образом и построены на косвенных уликах», — считает адвокат. Он указал, что после решения первой инстанции по разрешению на экстрадицию его подзащитный находился в состоянии стресса. По словам Суржина, россиянин был возмущен несправедливостью подобного решения и перестал выходить на связь с коллегами и семьей по окончании встречи с итальянскими адвокатами.

Ранее стало известно о побеге Усса из-под домашнего ареста. Предприниматель покинул съемную квартиру в Милане, срезав электронный браслет. В настоящее время его разыскивают правоохранители.

Решение об освобождении Усса из тюрьмы под домашний арест было принято в ноябре прошлого года. На него надели электронный браслет, который он должен был носить до завершения рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США.