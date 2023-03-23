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23:28, 23 марта 2023Мир

Посольство России ответило на заявление Блинкена о «Северных потоках»

Посольство РФ ответило Блинкену на слова о непричастности США к подрыву «Северных потоков»

Фото: Tom Brenner / Reuters

Посольство России в США ответило на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о непричастности федеральных агентств к подрыву газопроводов «Северный поток». Комментарий опубликован в Telegram.

«Вынуждены констатировать, что слова местных чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия», — заявили в посольстве. Там напомнили о публичных обещаниях американских властей «покончить» с критической инфраструктурой в Балтийском море и заявлениях о том, что США считают неприемлемыми взаимовыгодные энергетические связи России с Европой.

Дипломаты призвали к беспристрастному расследованию диверсий на «Северных потоках». При этом они обратили внимание, что США «вместе с узкой группой единомышленников» этому препятствуют. «Спрашивается, чего же опасаются наши бывшие партнеры, официально заявляющие о непричастности к организации теракта? Им есть что скрывать?» — задались вопросом в посольстве.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что ни одно федеральное агентство США непричастно к диверсии на газопроводах.

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Марина Совина
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