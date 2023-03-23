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18:28, 23 марта 2023Мир

США прокомментировали подрыв «Северных потоков»

Госсекретарь США заявил о непричастности федеральных агентств к подрыву «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал подрыв «Северных потоков» на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США, передает РИА Новости.

Политик заявил, что ни одно федеральное агентство страны непричастно к диверсии на газопроводах. «Да, это так», — сказал он в ответ на просьбу подтвердить предположение.

Ранее российские власти допустили, что подрыв газопроводов реализован либо непосредственно США, либо вместе со спецслужбами еще некоторого числа стран НАТО. Уточняется, что диверсию могли совершить только при санкции Вашингтона.

26 сентября 2022 года в газопроводе упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

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Виктория Кондратьева
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