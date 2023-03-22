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18:08, 22 марта 2023Россия

В России объяснили подозрения в диверсии на «Северных потоках» в адрес США

Депутат Новиков: спланировать подрыв «Северных потоков» можно было только при участии США

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» реализован либо непосредственно США, либо вместе со спецслужбами еще некоторого числа стран НАТО. Но спланировать и осуществить эту операцию можно было только при наличии соответствующего решения в Вашингтоне, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил подозрения в адрес США.

Причастность США

22 марта американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявил, что президент США Джо Байден не поручал американской разведке и спецслужбам задание по надлежащему расследованию взрывов на российских газопроводах «Северный поток».

Также Херш заявил, что, даже если канцлер ФРГ Олаф Шольц и не знал о планируемой США диверсии на «Северных потоках», данные говорят о том, что немецкий лидер с осени 2022 года поддерживает усилия Вашингтона по сокрытию настоящих исполнителей диверсии — Соединенных Штатов.

Ни одному, даже самому ангажированному русофобу, не пришло в голову заявить, что проблема «Северных потоков» — это проблема, связанная с каким-то природными катаклизмами

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Весь мир, способный включать голову и размышлять над происходящими событиями, способен сопоставлять факты и хорошо понимает, что такого рода масштабные аварии являются рукотворным явлением. В этом месте не было землетрясений или извержения вулканов. Следовательно, это дело рук человека», — заявил Новиков.

Взорвать трубопроводы могли только те, кому это было бы выгодно, отметил депутат.

«В данном случае Россия была стороной, которая очень много вложила в создание "Северных потоков". В Германии тоже многие коммерческие структуры были завязаны в проекте, там немало людей и во властных органах, которые были заинтересованы в том, чтобы газопроводы существовали. Поэтому никому особо в Европе это не было выгодно, за исключением отчасти Польши», — убежден парламентарий.

Но та же Польша не обладает достаточным политическим суверенитетом, чтобы организовывать такого рода проекты без санкций США, а самое главное — не обладает необходимыми технологиями, сказал собеседник «Ленты.ру».

Следовательно, это могло быть идеей, реализованной либо непосредственно США, либо вместе со спецслужбами еще некоторого числа стран НАТО. Но спланировать и осуществить эту операцию можно было только при наличии соответствующего решения в Вашингтоне

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Это не только по их замыслу должно ослабить Россию, не только должно разорвать экономические связи между Россией и Германией и сделать германскую экономику более зависимой от американской. Но также снижение конкурентной способности, уменьшение комфортности условий для деятельности немецкого бизнеса имеют, как следствие, переток части этого бизнеса в США», — заключил депутат.

В феврале американский журналист Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии, а спустя три месяца ее подорвали норвежцы.

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Что произошло с «Северными потоками»?

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

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Алена Шевченко
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